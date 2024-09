Der nationale Verband investiert zusätzlich in den Radsport, primär in jenen der Frauen.

Zum Auftakt der Rad-WM in Zürich hat Swiss Cycling die Lancierung eines UCI-Frauenteams angekündigt. Die Equipe soll ab 2025 auf der dritthöchsten Stufe des Weltverbandes mitfahren. Das Team wird primär aus Nachwuchsfahrerinnen bestehen, die bisher nach der U19-Kategorie quasi auf eigene Faust im Ausland den Anschluss an die Profi-Teams suchen mussten.

«Wenn wir den Nachwuchs länger in der Schweiz halten wollen, müssen wir ab Stufe U19 ein Profi-Team zur Verfügung stellen», erklärte Thomas Peter, Geschäftsführer von Swiss Cycling. «Es ist das Ziel, dass man sich länger um die Fahrerinnen kümmern kann, dass es gleichzeitig aber auch ein internationales Wettkampfprogramm gibt.»

Weiteres Investment in den Nachwuchs

Auch sonst will Swiss Cycling in den Nachwuchs investieren. Das Engagement für die U17-Kader wird hochgefahren, denn die Asse in der Weltspitze werden immer jünger. Zudem nimmt ein Schnellkraft-Projekt Formen an. In einem Pool werden die Sportarten BMX Racing und Bahn-Sprint miteinander verbunden, was gerade mit Blick auf die Olympia lukrativ erscheint.