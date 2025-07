Per E-Mail teilen

Tadej Pogacar gewinnt zum vierten Mal nach 2020, 2021 und 2024 die Tour de France.

Der Slowene liebäugelt auf dem Weg nach Paris mit dem Tagessieg, muss diesen aber dem Belgier Wout van Aert überlassen.

An der Seite von Pogacar stehen der Däne Jonas Vingegaard und der junge Deutsche Florian Lipowitz auf dem Podest.

Bei einer klassischen Sprintankunft auf den Champs-Élysées hätte Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) die Show wohl den Spezialisten überlassen. Weil die Tour-Organisatoren die Schlussetappe aber mit drei Überquerungen des hügeligen Pariser Viertels Montmartre ausgestattet hatten, liess es sich der Slowene nicht nehmen, ein Wörtchen um den Sieg mitzureden.

Auf den letzten 40 km musste die Montmartre-Schleife dreimal absolviert werden. Dreimal drückte Pogacar im Anstieg zur Sacré-Cœur mächtig aufs Tempo. Zunächst reduzierte er das Feld mit seinem Antritt auf knapp 30 Fahrer, später waren es noch 6. Als es den Anstieg zur berühmten Basilika ein letztes Mal zu bewältigen galt, schlug die Stunde von Wout van Aert.

Der Belgier griff aus dem Windschatten des Slowenen an und riss eine Lücke auf. Den Tagessieg liess er sich in der Folge nicht mehr nehmen. Für den Klassikerspezialisten aus dem Jumbo-Visma-Team ist es der insgesamt 10. Etappenerfolg an der Tour de France, aber der erste auf der Schlussetappe.

Zeit 50 km vor dem Ziel genommen

Das Wetter meinte es auf der Fahrt nach Paris nicht besonders gut mit den Fahrern. Phasenweise schüttete es wie aus Kübeln. Die Jury entschied sich deshalb, bereits 50 km vor dem Ziel die Abstände für das Gesamtklassement zu werten. Viele verzichteten darauf, im nassen Finale auf dem Kopfsteinpflaster volles Risiko zu gehen – nicht so Pogacar.

Legende: Einmal mehr das Mass aller Dinge Tadej Pogacar überquert die Ziellinie in Paris. imago images/Belga

Der Slowene dürfte die Niederlage gegen Van Aert verkraften. In den letzten drei Wochen hatte er bereits vier Tagessiege bejubeln dürfen. Und in Paris nun unangefochten seinen 4. Gesamtsieg. Seinen dänischen Widersacher Jonas Vingegaard distanzierte er um 4:24 Minuten. Den drittplatzierten Deutschen Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe), der das Weisse Trikot des besten Jungprofis einheimste, um 11 Minuten.

Fast im Vorbeifahren sicherte sich Pogacar zum dritten Mal auch das Bergtrikot. Das Grüne Sprinterjersey ging an den Italiener Jonathan Milan (Lidl-Trek), der zwei Etappen gewinnen konnte. Die Mannschaftswertung entschied das niederländische Visma-Team von Vingegaard und Van Aert für sich.

Resultate