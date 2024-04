Per E-Mail teilen

Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) ist der Gesamtsieger der Tour de Romandie 2024.

Der Spanier kommt beim Etappensieg von Dorian Godon wenige Sekunden nach dem Franzosen mit dem Feld ins Ziel.

Bester Schweizer im Gesamtklassement ist Yannis Voisard auf Rang 21.

Mit einer regnerischen 5. Etappe, einem Rundkurs mit Start und Ziel in Vernier, hat die Tour de Romandie 2024 ihren Abschluss gefunden. Und bis zum Schluss blieb es spannend. Geschlossen fuhr das Feld auf die letzten Meter, erst im Sprint wurde die Etappe und auch die Tour entschieden.

Der Franzose Dorian Godon (Decathlon) setzte sich in diesem Sprint schliesslich durch. Nach dem Triumph in der 1. Etappe war es bereits sein zweiter an dieser Tour. Im Gesamtklassement konnte der 27-Jährige trotzdem nicht um den Sieg mitfahren.

Rodriguez verteidigt Führung

Der Gesamtsieg ging an Carlos Rodriguez. Der 23-jährige Spanier verteidigte das Gelbe Trikot zusammen mit seinen Kollegen von Team Ineos Grenadiers erfolgreich. 7 Sekunden betrug sein Vorsprung auf Alexander Wlassow (Bora-Hansgrohe) und 9 auf den Überraschungs-Dritten Florian Lipowitz (Bora-Hansgrohe).

Bester Schweizer im Gesamtklassement war Yannis Voisard. Der Tudor-Fahrer klassierte sich auf Rang 21, mit rund 4 Minuten Rückstand auf Rodriguez. Jan Christen (Emirates) landete auf Gesamtrang 31.

Bergtrikot an Deutschen

Am letzten Tag der Rundfahrt fielen auch die Entscheidungen in den weiteren Wertungen. Das Bergtrikot ging an Juri Hollmann. Der Deutsche vom Team Alpecin-Deceuninck holte insgesamt 35 Punkte. Die Sprintwertung holte sich Godon dank des Bonus' im letzten Teilstück. Bester junger Fahrer wurde – wenig überraschend – Gesamtsieger Rodriguez.

Bester Schweizer war in beiden Disziplinen Alexandre Balmer vom Schweizer Nationalteam, der in der letzten Etappe in einer Ausreissergruppe mitfuhr und deshalb einige Punkte auf sein Konto holen konnte.