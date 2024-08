Legende: Wird die tückische EM-Strecke in Champéry absolvieren Camille Balanche. EPA/ROBERT PERRY

Am Wochenende werden in Champéry im Kanton Wallis die Europameisterschaften im Downhill ausgetragen. Als Höhepunkte finden am Sonntag die Elite-Finals der Frauen (15:00 Uhr) und Männer (15:45 Uhr) statt. Auf 1647 Metern über Meer geht es für die Bikerinnen und Biker über 1,72 km mit bis zu 80 km/h 582 Höhenmeter hinunter.

Während bei den Männern ein Schweizer Medaillenerfolg 8 Jahre her ist, gab es bei den Frauen zuletzt zweimal eine Schweizer Medaille zu feiern: 2022 in Maribor gewann Camille Balanche Silber, 2023 in Les Menuires holte sich Lisa Baumann Bronze. Beide Athletinnen sind heuer wieder am Start und gelten als Hoffnungsträgerinnen.

Gerade bei Balanche, der Weltmeisterin von 2020 und Gesamtweltcupsiegerin von 2022, ist dies nach ihrem schweren Sturz Ende August 2023 keine Selbstverständlichkeit. Die 34-jährige Neuenburgerin musste sich mühsam zurückkämpfen, scheint nun aber wieder bereit zu sein.

Die Downhill-Europameisterschaften in Champéry gelten als Hauptprobe für die Weltmeisterschaften im Jahr 2025 auf derselben Strecke.