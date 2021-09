Die Rad-WM in Flandern begann am Sonntag ohne Schweizer Erfolg. Die 2. Chance bietet sich bereits am Montag.

Neuer Tag, neue Chance: So geht es an der Rad-WM weiter

Genau 100 Jahre nach ihrer allerersten Durchführung (in Kopenhagen) gastier die Rad-WM 2021 in Flandern. Hatte vor einem Jahr in Imola (ITA) wegen Corona noch eine abgespeckte WM stattgefunden, stehen heuer in der flämischen Region Belgiens seit Sonntag (19. September) bis Sonntag (26. September) nicht weniger als 11 Medaillen-Entscheidungen auf dem Programm.

Die erste Chance auf eine Schweizer Medaille konnte nicht genutzt werden. Die beiden Thurgauer Stefan Küng und Stefan Bissegger mussten sich bei der WM-Eröffnung, dem Zeitfahren am Sonntag, geschlagen geben. Doch nur 24 Stunden später erhält Swiss Cycling bereits die nächste Gelegenheit. Just an ihrem 30. Geburtstag gehört Marlen Reusser bei den Frauen im Kampf gegen die Uhr zu den Topfavoritinnen.

Der Zeitplan

Das Programm in Flandern Datum

Zeit

Entscheidung 20.09. 10:40 Zeitfahren Männer U23

20.09. 14:40 Zeitfahren Frauen Elite

21.09. 10:30 Zeitfahren Frauen U19

21.09. 14:55 Zeitfahren Männer U19

22.09. 13:45 Zeitfahren Mixed

23.09. 08:15 Strassenrennen Frauen U19

23.09. 13:25 Strassenrennen Männer U23

25.09. 08:15 Strassenrennen Männer U19

25.09. 12:20 Strassenrennen Frauen Elite

26.09. 10:25 Strassenrennen Männer Elite



Das Schweizer Aufgebot

Gleich 27 Fahrerinnen und Fahrer schickt Swiss Cycling in den 11 Entscheidungen in Belgien ins Rennen. Bei der Elite wurden je 6 Frauen und Männer aufgeboten:

Schweizer Aufgebot bei der Elite Männer

Frauen

Stefan Bissegger *

Silvan Dillier

Marc Hirschi

Stefan Küng *

Fabian Lienhard

Michael Schär



* = Start auch im Zeitfahren

Caroline Baur

Elise Chabbey

Sina Frei

Nicole Koller

Marlen Reusser *

Noemi Rüegg



* = Start auch im Zeitfahren

So sendet SRF

Bei allen Elite-Entscheidungen ist SRF live dabei. So schaut das Sendeprogramm aus: