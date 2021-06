Am Wochenende in Frauenfeld

Pünktlich zum 50-Jahr-Jubiläum des Frauenstimmrechts lanciert die Tour de Suisse am Auftaktwochenende in Frauenfeld eine Frauenausgabe der Tour de Suisse. Diese findet am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Juni, statt.

Zum Auftakt steht ein hügliger Rundkurs auf dem Programm. Diesen absolvieren die Athletinnen zweimal. Tags darauf findet auf dem Zeitfahr-Parcours der Männer die 2. Etappe der TdS Women statt. Diese geht über 98 Kilometer (10 Runden).

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt beide Etappen als Livestream mit Ticker auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App. Samstag, 5. Juni, 13:30 Uhr: 1. Etappe, Frauenfeld - Frauenfeld

Sonntag, 6. Juni, 10:50 Uhr: 2. Etappe, Frauenfeld - Frauenfeld

Zur Premiere werden 17 Radteams an den Start gehen, davon 2 Teams mit Athletinnen von Swiss Cycling. Die Schweizer Zeitfahr-Meisterin Marlen Reusser freut sich: «Ich bin überzeugt, dass mit einem Event wie der TdS Women viele junge Frauen und Mädchen für die Faszination Radsport gewonnen werden.»

Legende: Werden sich heuer in Frauenfeld messen Die besten Radfahrerinnen. imago images/Archiv

Die Männer starten am Sonntag in die 84. Tour de Suisse. Zum Auftakt steht ein Zeitfahren auf dem Programm. Hier sind Sie bei SRF ebenfalls live mit dabei.