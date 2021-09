Marlen Reusser gewinnt die 1. Etappe der Rundfahrt in Spanien solo und feiert ihren zweiten Sieg auf höchster Stufe.

An der Challenge by la Vuelta

Marlen Reusser ist offensichtlich auf den Geschmack des Siegens gekommen. Eine Woche nach ihrem Premierensieg an der Simac Tour gewann die Bernerin die 1. Etappe der Challenge by La Vuelta und ist erste Leaderin der viertägigen Rundfahrt in Spanien.

Reusser setzte sich gut 2 Kilometer vor dem Ziel in A Rua aus einer vierköpfigen Spitzengruppe ab und distanzierte die Amerikanerin Coryn Rivera und die Genferin Elise Chabbey, die ebenfalls eine starke Leistung zeigte, um 22 Sekunden.

Nach Simac Tour nur kurze Pause

Der Erfolg der Olympia-Silbermedaillengewinnerin im Zeitfahren von Tokio kam unerwartet, auch für die Athletin selber. Sie sei sehr müde von der Tour in den Niederlanden gewesen, welche sie am Sonntag als Gesamt-Zweite beendet hatte. Es sei das anstrengendste Rennen ihres Lebens gewesen, so die 29-jährige Hindelbankerin. «Deshalb dachte ich, dass heute nicht viel drinliegen würde.»

Am Freitag steht ein Bergzeitfahren über 7,3 km auf dem Programm. Das Leadertrikot zu verteidigen wird für Reusser eine schwierige Aufgabe.