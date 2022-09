Valverde tritt in Como von der grossen Radsport-Bühne ab

An der Lombardei-Rundfahrt

Legende: Der Altmeister tritt ab Alejandro Valverde, hier nach der diesjährigen Vuelta, als sich der Spanier in Madrid vom Publikum feiern lässt. Imago Images/Sirotti

Alejandro Valverde wird seine sportliche Laufbahn als Radprofi am 8. Oktober beenden. Sein Team Movistar gab die Abschiedstour des Spaniers am Montag auf Twitter bekannt. Demnach wird der 42-Jährige zuerst drei kleinere Rennen in Italien bestreiten, ehe das letzte der fünf Monumente der Saison zu seiner Dernière wird.

Im Laufe seiner 21-jährigen Profikarriere hat sich Valverde durch den Gewinn der Vuelta (2009), vier Ausgaben von Lüttich-Bastogne-Lüttich (2006, 2008, 2015, 2017), fünf Wallonische Pfeile (2006, 2014, 2015, 2016 und 2017), bei denen er Rekordhalter ist, und einen 2018 errungenen Weltmeistertitel im Strassenrennen hervorgetan.

Valverde sorgte aber auch für Negativ-Schlagzeilen. 2009 wurde er wegen der Verstrickung in den Blutdopingskandal um den Arzt Eufemiano Fuentes für zwei Jahre gesperrt.

Seine letzte Grand Tour, die Vuelta im August, schloss Valverde auf dem 13. Platz ab. Seine Heim-Rundfahrt hat er er insgesamt 7 Mal auf dem Podest beendet.