An einer Medienkonferenz präsentierten die Tour-de-Suisse-Organisatoren am Mittwoch das provisorische Teilnehmerfeld. Die grössten internationalen Stars beim Start in Einsiedeln am 11. Juni sind Wout van Aert (BEL) und Thomas Pidcock (GBR).

Mit Gino Mäder, Marc Hirschi, Mauro Schmid, Stefan Bissegger und Stefan Küng stehen auch die stärksten Schweizer am Start der diesjährigen Landesrundfahrt.

Bissegger legt Fokus auf WM

Bissegger, der Ende April erstmals Vater geworden ist, meldet sich zurück. Dies nach einem Handgelenkbruch, den er sich beim Klassiker «Quer durch Flandern» zugezogen hatte. Das Auftaktzeitfahren um den Sihlsee hat sich der Spezialist rot angestrichen. Sollte es mit Sieg und gelbem Trikot nicht klappen, wäre dies aber auch verkraftbar. «Die Tour de Suisse soll mich auch weiterbringen im Hinblick auf die WM im August.»

Wer die 86. Tour de Suisse gewinnen will, muss bergfest sein. Nach Bergankünften in Villars-sur-Ollon und Leukerbad folgt am 15. Juni die Königsetappe mit den Pässen Furka, Oberalp und Albula.

