Mathieu van der Poel hat erzürnt auf die Flaschenattacke bei Paris-Roubaix reagiert und rechtliche Schritte angekündigt. «Das ist inakzeptabel. Es war eine volle Flasche, sie wog ein halbes Kilo und ich bin mit 40 km/h gefahren», erklärte van der Poel.

Van der Poel will Zuschauer identifizieren

In der Endphase des Klassikers war der Niederländer von einem Zuschauer abgeschossen worden. «Es ist, als würde man einen Stein ins Gesicht bekommen. Es hat mir sehr wehgetan», führte van der Poel aus. Er hoffe, «dass wir den Zuschauer identifizieren und rechtliche Schritte einleiten können».

Auf den Fernsehbildern war am Sonntag zu sehen gewesen, dass van der Poel rund 33 km vor dem Ziel offenbar absichtlich attackiert worden war. Der 30-Jährige liess sich von der gefährlichen Aktion aber nicht beirren und sicherte sich solo seinen dritten Sieg in Roubaix in Folge. Van der Poel hatte schon in der Vergangenheit mit ähnlichen Attacken zu kämpfen gehabt.