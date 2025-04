Die Tour de Suisse der Frauen startet in Gstaad

Die Tour der Suisse der Frauen führt 2025 in 4 Etappen von Gstaad im Berner Oberland nach Küssnacht am Vierwaldstättersee. Dies gaben die Organisatoren am Dienstagmorgen bekannt. Total muss das Fahrerinnenfeld 510 km und knapp 7000 Höhenmeter bewältigen. Im Vorjahr waren es «nur» 330 km und 6500 Höhenmeter gewesen.

Zudem wartet das OK mit einer Neuerung auf: Erstmals treten die Frauen vor den Männern in die Pedalen. Die Frauen-Tour geht vom 12. bis 15. Juni über die Bühne. Die Rundfahrt der Männer startet am 15. Juni.

Etappe 2 ist am längsten

Dabei findet die Schlussetappe der Frauen-Tour auf dem gleichen Rundkurs um die Rigi statt, auf dem auch die Männer fahren. «Den Sonntag bezeichne ich deshalb gerne als ‹Super-Sunday›», sagt David Loosli, der sportliche Direktor der Tour de Suisse

Am Donnerstag wird die Rundfahrt mit einem 96 km langen Rundkurs mit Start und Ziel in Gstaad lanciert. Am Freitag stehen 165 km von Gstaad nach Oberkirch bei Sursee auf dem Programm. Vor der Schlussetappe rund um Küssnacht (127 km) absolvieren die Fahrerinnen 122 km zwischen Oberkirch und Küssnacht.