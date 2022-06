Marc Hirschi muss mindestens ein Jahr auf seine 3. Teilnahme an der Tour de France warten.

Die 109. Tour de France (ab kommendem Freitag) wird ohne Marc Hirschi über die Bühne gehen. Der Schweizer figuriert nicht im Kaders seines Teams UAE Emirates für die wichtigste Rundfahrt des Jahres.

Hirschi hatte zuletzt die Tour de Suisse vor den letzten 3 Etappen aufgeben müssen, nachdem er positiv auf Corona getestet worden war. Der 23-Jährige verzichtete in der vergangenen Woche auch auf die Teilnahme an den nationalen Meisterschaften in Steinmaur.

Legende: Darf die Tour de France nur aus der Ferne verfolgen Marc Hirschi. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Aufgebot auf Pogacar zugeschnitten

Nun wurde der Berner, der 2020 bei seinem Grand-Tour-Debüt in Frankreich mit einem Etappensieg in Sarran überzeugt hatte, von der UAE-Teamführung nicht für die Tour berücksichtigt. Das 8 Fahrer umfassende Aufgebot des Rennstalls ist ganz auf den zuletzt zweifachen Sieger Tadej Pogacar (SLO) zugeschnitten.

01:39 Video Archiv: Hirschi gewinnt 12. Etappe der TdF 2020 Aus Sportflash vom 10.09.2020. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden.

Mit dem Thurgauer Stefan Küng (Groupama-FDJ) ist bislang erst ein Schweizer für die Tour aufgeboten. Zu erwarten sind noch die Nominierungen des Thurgauers Stefan Bissegger (EF Education) und des Aargauers Silvan Dillier (Alpecin).

Auch Alaphilippe nicht dabei

Neben Hirschi wird auch Julian Alaphilippe an der Tour de France fehlen. Das Team Quick-Step verzichtete auf eine Nominierung des zweifachen Weltmeisters. Der Franzose hatte erst am vergangenen Sonntag an den nationalen Meisterschaften sein Comeback nach überstandener Verletzungspause gegeben. Alaphilippe war Ende April beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich schwer gestürzt.