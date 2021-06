Julian Alaphilippe ist der erste Träger des «Maillot jaune» an der Tour de France 2021.

Zwei Massenstürze prägen den nervösen Start in der Bretagne. Auch Marc Hirschi stürzt. Ob er das Rennen fortsetzen kann, ist noch unklar.

Julian Alaphilippe ist zurück in Gelb. Der Weltmeister aus Frankreich verzückte die einheimischen Radfans in der Bretagne mit dem Sieg in der 1. Etappe der 108. Tour de France über 197,8 km von Brest nach Landerneau.

Alaphilippe gewann nach einer Attacke gut 2 km vor dem Ziel mit 8 Sekunden Vorsprung vor den ersten Verfolgern. Zweiter wurde der Australier Michael Matthews, Dritter der Slowene Primoz Roglic. Dessen Landsmann, Vorjahressieger Tadej Pogacar, überquerte die Ziellinie als Sechster.

Bester der sechs in Brest gestarteten Schweizer war Stefan Küng mit 1:49 Minuten Rückstand als 49. In der gleichen Zeit klassierte sich mit Stefan Bissegger (53.) ein weiterer Thurgauer.

Feld zweimal aus der Bahn geworfen

Alaphilippe ist durch seinen sechsten Tour-Etappensieg gleichzeitig zurück im «Maillot jaune», welches er schon 2020 an drei und 2019 an 14 Tagen trug.

Der erste Tour-Tag wurde überschattet von zwei Massenstürzen. Beim ersten gut 46 km vor dem Ziel hielt eine Zuschauerin ein Plakat in die Kamera, ohne den heranstürmenden Peloton zu beachten. Ein zweites Mal krachte es 7,6 km vor Etappenende.

Fragezeichen um Hirschi

Auch Marc Hirschi war zweimal unter den Sturzopfern. Als Zweitletzter kämpfte er sich mit über 18 Minuten noch ins Ziel. Ob der Berner allerdings auch in der 2. Etappe wieder an den Start geht, ist höchst fraglich. Er zog sich eine schwerwiegende Schulterverletzung zu und will am Sonntagmorgen über eine allfällige Fortsetzung des Rennens entscheiden.

Wohl an die 40 Fahrer waren beim zweiten Crash bei Tempo 60 bis 70 involviert, unter ihnen auch Mitfavoriten auf den Gesamtsieg wie Richie Porte und Miguel Angel Lopez, die dadurch rund zwei Minuten auf die Topfahrer einbüssten. Auch den Briten Chris Froome und den Thurgauer Reto Hollenstein erwischte es.

Die 2. Etappe wird ebenfalls in der Bretagne durchgeführt. Sie startet in Perros-Guirec und endet 183,5 km später oben auf der Mûr-de-Bretagne. Auf den letzten 2 km beträgt die durchschnittliche Steigung 6,9 Prozent.