6 Wochen vor der Heim-WM in Crans-Montana will Swiss Cycling an der EM in Portugal brillieren.

Legende: Ist erstmals seit 2020 an einer Cross-Country-EM am Start Nino Schurter. Claudio Thoma/freshfocus

Die Mountainbike-WM in Crans-Montana wirft ihre Schatten auch auf die EM voraus. Wer sich in einem ultrakompetitiven Schweizer Team das WM-Ticket sichern will, muss bereits im Vorfeld liefern. Neben dem Weltcup – in dem die Schweizer Cracks heuer bislang ablieferten – bietet die EM in Melgaco von Mittwoch bis Sonntag dafür die perfekte Bühne.

Kombiniert schickt Swiss Cycling deshalb 29 Fahrerinnen und Fahrer in die nordportugiesische Kleinstadt. Mit Ausnahme der auf eine Teilnahme verzichtenden Alessandra Keller, Sina Frei und Mathias Flückiger reist die bestmögliche Auswahl auf die iberische Halbinsel.