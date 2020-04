Eigentlich hätte das legendäre Kopfsteinpflaster-Rennen Paris-Roubaix traditionell am Ostersonntag stattfinden sollen. Doch nun machte das Coronavirus diesem und diversen anderen Radrennen einen Strich durch die Rechnung.

Bei SRF müssen Sie aber nicht gänzlich auf Radsport am Oster-Wochenende verzichten. Am Karfreitag blicken wir auf das Jahr 2013 zurück. In jenem Frühling schaffte Fabian Cancellara zum zweiten Mal nach 2010 das Double mit dem Gewinn der Flandern-Rundfahrt und von Paris-Roubaix im gleichen Jahr.

Den Rückblick auf diese beiden Rennen 2013 zeigen wir ab 15:00 Uhr auf SRF zwei und als Livestream in der SRF Sport App.