Das Schweizer Radteam Tudor darf nach einer Aufstockung von 22 auf 23 Teams erstmals an der Tour de France starten.

Nächster Meilenstein für Tudor: Teilnahme an der Tour de France

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wird an der Tour de France dabei sein Das Team Tudor, hier mit Michael Storer und Marc Hirschi (rechts). Keystone/Roberto Bettini

Nachrichten wie diese lassen das Schweizer Radsportherz höher schlagen: Das Schweizer Team Tudor wird im Sommer erstmals an der Tour de France teilnehmen. Die Equipe von Teamchef Fabian Cancellara profitiert davon, dass die UCI die Anzahl Teams an Grand Tours von bisher 22 auf 23 erhöht.

Diese Aufstockung gilt ab dieser Saison. An der Anzahl der Worldtour-Teams ändert sich nichts, diese bleibt bei 18. Ebenfalls gleich bleibt die Anzahl der Protour-Teams, die sich über das UCI-Proteams-Ranking für die Tour im nächsten Jahr qualifizieren. Eine zusätzliche Wildcard wird bei den Grand Tours vergeben. Davon bekommt der Schweizer Rennstall eine für die am 5. Juli in Lille startende Frankreich-Rundfahrt.

Grand-Tour-Debüt erst letztes Jahr

Erst im vergangenen Jahr hatte Tudor beim Giro d'Italia erstmals Grand-Tour-Luft geschnuppert. Seither nahm das Team unter anderem Marc Hirschi und Julian Alaphilippe unter Vertrag. Mit dem Tour-de-France-Aufgebot ist das Team Tudor nun in der Radsport-Elite angekommen.