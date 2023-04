Legende: Distanzierte die Konkurrenz knapp Josef Cerny. Freshfocus/Pascal Muller

Josef Cerny vom Team Soudal Quick-Step ist erster Träger des Leadertrikots an der 76. Tour de Romandie. Der Tscheche hat den Prolog in Port-Valais in 7:25 Minuten mit knappem Vorsprung gewonnen. Sowohl seinen französischen Teamkollegen Rémi Cavagna als auch den norwegischen Zeitfahr-Weltmeister Tobias Foss (Jumbo-Visma) distanzierte Cerny um nur 1 Sekunde.

Der Tagessieg des Tschechen kam überraschend. Der 29-Jährige, in seiner Heimat dreifacher Zeitfahrmeister, kann als bislang grössten Erfolg einen Etappensieg am Giro d'Italia 2020 vorweisen.

Als bester der 14 gestarteten Schweizer überzeugte zum Auftakt Joel Suter aus dem Tudor-Team. Der Schweizer Zeitfahrmeister aus dem Berner Oberland setzte mit Rang 5 ein Ausrufezeichen. Auf Cerny verlor der 24-Jährige über die 6,82 km lediglich 5 Sekunden.

Mäder mit 22 Sekunden Rückstand

Der Vorjahres-Zweite Gino Mäder büsste 22 Sekunden ein – ein ordentliches Resultat für den Schweizer Trumpf mit Blick auf das Gesamtklassement. Der 18-jährige Aargauer Jan Christen handelte sich bei seinem World-Tour-Debüt 34 Sekunden Rückstand ein.

Überhaupt nicht nach Wunsch verlief der Start für Rui Costa (Intermarche). Gleich bei der Startrampe fiel das Kettenrad in einer kuriosen Szene von seinem Velo ab. Der Portugiese, der in seiner Karriere die Tour de Suisse dreimal gewinnen konnte, kam schliesslich als Letzter ins Ziel und musste damit seine Hoffnungen auf einen Gesamtsieg bereits begraben.

Die 1. Etappe am Mittwoch führt im Kanton Waadt über 170 km von Crissier ins Vallée de Joux. Beschlossen wird die Rundfahrt am Sonntag, bei SRF sind Sie täglich live dabei.