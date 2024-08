Per E-Mail teilen

Legende: Stefan Küng. imago images/Geisser

Stefan Küng (4.) und Mauro Schmid (7.) zeigen im Auftaktzeitfahren der Vuelta starke Leistungen.

Die 12 km von Lissabon nach Oeiras am schnellsten absolviert Brandon McNulty (USA).

Auch die Etappen 2 und 3 der diesjährigen Spanien-Rundfahrt finden in Portugal statt.

Viel hat Stefan Küng nicht zum ersten Tagessieg an einer Grand Tour gefehlt. Beim Auftaktzeitfahren der Vuelta in Lissabon verpasste der Thurgauer aus dem Team Groupama-FDJ den Sieg um 6 Sekunden. Bei seiner Premiere an der Spanien-Rundfahrt belegte Küng damit Platz 4.

Schneller als der Ostschweizer waren Brandon McNulty (USA), Mathias Vacek (CZE) und Wout van Aert (BEL). Der US-Amerikaner absolvierte die 12 km lange Strecke von der Hauptstadt Portugals in die Kleinstadt Oeiras in 12:35 Minuten und distanzierte seine ersten Verfolger um 2 respektive 3 Sekunden.

Roglic bei den Leuten

Neben Küng zeigte mit Mauro Schmid (Jayco AlUla) auch der zweite Schweizer eine starke Leistung. Der Zürcher belegte mit 16 Sekunden Rückstand Rang 7. Direkt dahinter folgte mit Primoz Roglic einer der Mitfavoriten auf den Gesamtsieg. Der Slowene hatte die Tour de France nach einem Sturz vorzeitig verlassen müssen und gab an der Vuelta sein rennmässiges Comeback. Titelverteidiger Sepp Kuss büsste zum Auftakt 53 Sekunden ein.

Auch die nächsten beiden Etappen werden auf portugiesischem Boden ausgetragen. Der Abschnitt am Sonntag von Cascais nach Ourem ist mit seinen 194 Kilometern das zweitlängste Teilstück der diesjährigen Vuelta.