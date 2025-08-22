Tadej Pogacar ist der grosse Abwesende an der Vuelta. Jonas Vingegaards Hauptkonkurrenz kommt wohl dennoch aus dem UAE Team Emirates.

Legende: Macht Jagd auf das Maillot Rojo Jonas Vingegaard, hier zusammen mit Teamkollege Victor Campenaerts, der an der Vuelta ebenfalls dabei ist. Keystone/EPA/Martin Divisek

Gut vier Wochen nach dem Ende der Tour de France beginnt am Samstag in Turin die 80. Vuelta a España. In Frankreich war Jonas Vingegaard gegen Tadej Pogacar chancenlos. In Spanien ist er in Abwesenheit des Slowenen der grosse Favorit auf den Gesamtsieg.

Diesen hat der Däne aus dem Team Visma als klares Ziel ausgegeben. Wie an der Tour kann er mit Matteo Jorgenson und Sepp Kuss auf seine zwei wichtigsten Helfer zählen. Diese wird er auch brauchen. Auf dem Weg nach Madrid warten stolze 10 Bergankünfte auf die Fahrer, darunter der brutale Schlussanstieg am Angliru mit bis zu 23,5 Prozent Steigung.

UAE-Team ist nicht nur Pogacar

Gegenwehr ist in erster Linie von Pogacars UAE-Team zu erwarten, das mit Juan Ayuso und Joao Almeida auf eine Doppelspitze setzt. Der Spanier Ayuso war 2022 als 19-Jähriger Dritter geworden und ist ein ebenso starker Kletterer wie der Portugiese Almeida.

In Sachen Gesamtklassement muss man auch den Ecuadorianer Richard Carapaz (EF Education) oder den Italiener Giulio Ciccone (Lidl-Trek) auf der Rechnung haben.

