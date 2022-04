Ethan Hayter gewinnt den Prolog der Tour de Romandie in Lausanne. Mauro Schmid fährt als bester Schweizer auf Platz 9.

Hayter gewinnt Prolog in Lausanne – Schmid in Top 10

Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) distanzierte zum Auftakt der 75. Tour de Romandie im 5,12 Kilometer langen Prolog in Lausanne den ehemaligen Zeitfahr-Weltmeister Rohan Dennis aus Australien (Jumbo-Visma) um 4 Sekunden. Der Österreicher Felix Grossschartner (Bora-hansgrohe) büsste als Dritter bereits 10 Sekunden auf den 23-jährigen Briten ein. Vorjahressieger Geraint Thomas, Teamkollege und Landsmann von Hayter, wurde Vierter.

Für Hayter, der auf der Bahn schon zwei WM-Titel errungen hat, ist es in seinem 3. Profijahr der erste Sieg auf World-Tour-Niveau. An der WM 2021 belegte er im Zeitfahren Rang 8.

Schmid überzeugt

Bester der 15 zur Westschweizer Jubiläums-Rundfahrt gestarteten Schweizer war Mauro Schmid. Der 22-jährige Zürcher vom Team Quick-Step klassierte sich mit 14 Sekunden Rückstand auf Rang 9.

Marc Hirschi (UAE Team Emirates) reihte sich mit einem Rückstand von 24 Sekunden auf Position 46 ein. Gino Mäder (Bahrain Victorious), der grösste Schweizer Trumpf fürs Gesamtklassement, erreichte das Ziel auf dem 57. Platz (27 Sekunden zurück).

Die 1. Etappe am Mittwoch führt über 178 km von Saint-Aubin-Sauges am Neuenburgersee nach Romont FR. Auf der hügeligen Strecke haben die Fahrer 4 Anstiege zu bewältigen. Zu Ende geht die Jubiläums-Rundfahrt am Sonntag mit dem Bergzeitfahren über 15,8 km von Aigle nach Villars.