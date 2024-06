Legende: 2023 Baskenland, 2026 Katalonien Die Tour de France nimmt auch in 2 Jahren von Spanien Kurs in Richtung Frankreich auf. Getty Images/ Tim de Waele

Wie der Veranstalter ASO am Dienstag mitteilte, findet der Auftakt zur 113. Ausgabe der Tour de France in zwei Jahren in Barcelona statt. «Barcelona ist eine prestigeträchtige Stadt und eine Stadt des Sports», sagte Tour-Direktor Christian Prudhomme der Nachrichtenagentur AFP.

Laut Prudhomme sollen zwei Etappen sowie der Start der dritten Etappe in Katalonien stattfinden. Anschliessend dürfte der Kurs über die Pyrenäen nach Frankreich führen. Die Einzelheiten werden im September bekannt gegeben.

Zum 3. Mal fällt der Startschuss in Spanien

In der mehr als 100-jährigen Geschichte der Frankreich-Rundfahrt wird es der dritte Auftakt in Spanien sein. 1992 fiel der Startschuss in San Sebastian, im Vorjahr war Bilbao Gastgeber des «Grand Départ». In Barcelona findet der vierte Tour-Auftakt im Ausland innerhalb von fünf Jahren statt.

Wegen der Olympischen Spiele endet die Tour in diesem Jahr (29.6. bis 21.7.) nicht in Paris. Die Entscheidung im Kampf um das Gelbe Trikot fällt stattdessen in Nizza. Im kommenden Jahr beginnt die Grosse Schleife in Lille.