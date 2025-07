Was passiert noch in der letzten Woche der Tour de France? SRF-Radexperte Sven Montgomery wagt einen Ausblick.

Der Kampf um den Gesamtsieg an der Tour de France dürfte entschieden sein. Es müsste einiges passieren, damit Tadej Pogacar am Sonntag nicht zum 4. Mal als Triumphator in Paris einfährt. «Pogacar hat klar gezeigt, dass er der stärkste Fahrer ist. Nur ein Missgeschick kann ihn noch stoppen. Oder er wenn er krank würde», meint drum auch Experte Sven Montgomery.

In anderen Wertungen ist aber durchaus noch Spannung vorhanden, beispielsweise im Berg- oder Punkte-Klassement. Ausserdem steht mit der Bergankunft auf dem Mont Ventoux am Dienstag (ab 15 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App) noch ein grosses Highlight an.

Wie Montgomery ausserdem die Chancen auf einen Schweizer Etappenerfolg einschätzt und was er sich vom Team Tudor erhofft, erfahren Sie im Video oben.