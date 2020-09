Grosse Ehre für Marc Hirschi: Der junge Schweizer ist an der Tour de France am Samstag als «Super-Combatif» ausgezeichnet worden. Mit diesem Titel – und 20'000 Euro Preisgeld – wird an der «Grande Boucle» jeweils der Fahrer honoriert, der sich in den 3 Wochen am angriffigsten gezeigt hat.

Hirschi hatte sich bei seiner Premiere an der Tour de France den Sieg auf der 12. Etappe gesichert; zudem war er einmal 2. und einmal 3. geworden und hatte sich weitere Male in Fluchtgruppen gezeigt.

Prominente Vorgänger

Vorgänger des 22-Jährigen sind mehrere prominente Namen im Radsport: 2019 war Frankreichs Star Julian Alaphilippe «Super-Combatif» geworden, in den Jahren zuvor Dan Martin, Warren Barguil und Peter Sagan.

Die Auszeichnung für den kämpferischsten Fahrer wird seit 1956 vergeben. Als bisher einzigem Schweizer war 1983 dem Genfer Serge Demierre die Ehre zuteil geworden.