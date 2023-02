Bahnradfahrer Valère Thiébaud erreicht am Samstag bei den Bahn-Europameisterschaften in Grenchen im olympischen Omnium Platz 10.

Der Neuenburger war zunächst stark gestartet. Er hatte nach zwei der vier Disziplinen noch den 3. Zwischenrang belegt. Im abschliessenden Punktefahren vermochte der 24-Jährige in seinem ersten Omnium auf höchstem Level keine Akzente mehr zu setzen.

Nachdem sich der als Mehrkampffahrer vorgesehene Simon Vitzthum am vergangenen Freitag im Training das Schlüsselbein gebrochen hatte, wurde Thiébaud als Ersatz nominiert. «Ich habe im Punktefahren zwei, drei falsche Entscheidungen getroffen, aber grundsätzlich bin ich mit meiner Leistung zufrieden», hielt er fest.

Resultate Omnium Männer Box aufklappen Box zuklappen 1. Benjamin Thomas (FRA) 162. 2. Simone Consonni (ITA) 146. 3. William Perrett (GBR) 136. – Ferner: 10. Valère Thiébaud (SUI) 80.

Kein Exploit bei den Schweizerinnen

Fabienne Buri und Elena Hartmann belegten in der Einzelverfolgung die Plätze 10 und 13. Buri verpasste in 3:35,835 Minuten ihren an den Weltmeisterschaften WM 2022 in Paris realisierten Landesrekord um rund zweieinhalb Sekunden. Für Quereinsteigerin Hartmann, welche an der EM 2022 im Zeitfahren auf der Strasse Platz 9 belegt hatte, war es der erste Bahn-Wettkampf in ihrer Karriere. Léna Mettraux landete im Punktefahren auf Platz 12.