Legende: Wieder ist Dänemark der Gastgeber Nach 2010 kehrt die Bahnrad-WM nach Kopenhagen zurück. AP Photo/Tariq Mikkel Khan, Polfoto (Archiv)

Der Austragungsort

Nachdem die globalen Bahnrad-Titelkämpfe letzten Sommer Bestandteil der Mega-Rad-WM in Glasgow gewesen waren, ist die Bühne wieder eine kleinere, und der Termin rückt ins gewohnte Oktober-Zeitfenster. Schauplatz ist zum 3. Mal nach 2002 und 2010 die Ballerup Super Arena in unmittelbarer Nähe von Kopenhagen. 2025 ist dann Chile der Gastgeber.

Das Schweizer Team

Die Zusammensetzung der Equipe mit 8 Athleten und 6 Athletinnen ist heterogen: mit arrivierten Kräften in den Massenstartdisziplinen, aber ebenso aufstrebenden Talenten.

Aufgebot von Swiss Cycling Box aufklappen Box zuklappen Männer: Noah Bögli (Nods BE), Luca Bühlmann* (Luzern), Nicolo de Lisi (St. Gallen), Mats Poot* (Cham), Lukas Rüegg (Madetswil ZH), Simon Vitzthum (Rheineck SG), Alex Vogel (Wittenwil TG), Valère Thiébaud (Vilars NE)

Frauen: Michelle Andres (Hägglingen AG), Fabienne Buri (Oberburg BE), Jasmin Liechti* (Burgdorf BE), Annika Liehner* (Ottikon ZH), Cybèle Schneider (Bern), Aline Seitz (Buchs AG). * = noch im U23-Alter

Die Schweizer Aussichten

Die letzte Schweizer WM-Medaille auf der Bahn geht auf das Konto von Claudio Imhof, der 2016 im Scratch Bronze eroberte.

Aussichtsreichster Schweizer Anwärter auf einen Spitzenplatz dürfte heuer Alex Vogel sein. Er war im Vorjahr im Scratch lange stark unterwegs und wurde 10.

02:28 Video Im Jahr 2023: Die Schlussphase im Scratch-Rennen mit Vogels Angriff Aus Sport-Clip vom 03.08.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 28 Sekunden.

«Investitionen in die Zukunft» werden in den Teamverfolgungen gemacht. Hier geht es um den Aufbau neuer Equipen hinsichtlich Olympia 2028 in Los Angeles, die sich kurzfristig an den Top 8 orientieren sollen.