Die Schweizerinnen in der Teamverfolgung nahe am Landesrekord

Bahnrad-WM in Kopenhagen

Legende: Schnell unterwegs Der Schweizer Frauenvierer in Kopenhagen. KEYSTONE/EPA/Mads Claus Rasmussen

Der Schweizer Frauenvierer hat sich an den Bahn-Weltmeisterschaften in Kopenhagen in ausgezeichneter Verfassung präsentiert.

In der First Round der Teamverfolgung vermochten sich Fabienne Buri, Cybèle Schneider sowie die beiden U23-Athletinnen Jasmin Liechti und Annika Liehner im Vergleich zur Qualifikation um rund 2,7 Sekunden zu steigern. Die Zeit von 4:22,472 Minuten reichte für Rang 6.

Massenstart: Schweizer im Mittelfeld

Den kleinen Final verpasste das Quartett um knapp 1,4 Sekunden, den Landesrekord lediglich um sieben Zehntel. Die nationale Bestmarke war im Januar 2023 an den Heim-Europameisterschaften aufgestellt worden. Buri und Liechti gehörten bereits in Grenchen zum Team; begleitet wurden sie damals von Marlen Reusser und Aline Seitz.

In den Massenstartrennen reihten sich die Schweizer im Mittelfeld ein. Alex Vogel belegte im Scratch Rang 11, Michelle Andres landete im Ausscheidungsfahren auf dem zwölften Platz.