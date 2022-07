Tadej Pogacar wird an der diesjährigen Vuelta (19. August bis 11. September) nicht am Start sein. Wie sein Team UAE Emirates am Dienstag bekanntgab, verzichtet der Slowene auf eine ursprünglich angedachte Teilnahme an der Rundfahrt durch Spanien. 2019 hatte Pogacar an der Vuelta den 3. Rang im Gesamtklassement belegt.