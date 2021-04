Legende: Wird das Trikot des Schweizer Meisters bald austauschen Stefan Küng übernimmt an der Valencia-Rundfahrt das Leadertrikot. Keystone

Stefan Küng wurde seiner Favoritenrolle beim Zeitfahren der 72. Valencia-Rundfahrt vollauf gerecht und kam zum ersten Sieg in dieser Saison.

Auf den 14,3 Kilometern von Xilxes nach Playa Almenera setzte sich Küng bei teils heftigem Gegenwind mit 11 Sekunden Vorsprung vor dem Portugiesen Nelson Oliveira durch. «Der Gegenwind war für mich ein Vorteil, denn er machte das Zeitfahren schwieriger und ich konnte meine Stärken ausspielen», so der Zeitfahr-Spezialist vom Team Groupama-FDJ.

Reichts zum Gesamtsieg?

Küng, der am Vortag bei der Bergankunft in Alto de la Reina sehr gut mitgehalten hatte, übernahm damit zugleich in der Gesamtwertung die Führung von Enric Mas: «Ich wusste, dass mit einem guten Zeitfahren noch einiges möglich ist. Ich freue mich, das Gelbe Trikot zu übernehmen. Das hätte ich vor Beginn der Rundfahrt nicht gedacht.» Der Spanier erlitt im Zeitfahren einen Vorderrad-Platten und büsste fast eineinhalb Minuten auf den Tagessieger ein.

Ausstehend ist bei der Rundfahrt noch die 5. und letzte Etappe, die am Sonntag nach Valencia führt.