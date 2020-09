Legende: Auch ihn erwischte es Vorjahres-Sieger Egan Bernal musste die Tour aufgeben. Keystone

Eine immens harte Tour de France 2020 fordert ihren Tribut: Bei noch 4 ausstehenden Etappen waren bei der 107. Frankreich-Rundfahrt mit 27 Ausfällen bereits deutlich mehr Fahrer ausgeschieden als bei der gesamten Vorjahres-Tour (19).

Zuletzt erwischte es den Belgier Jens Debusschere (B&B Hotels-Vital Concept), der am Mittwoch bei der schweren Bergankunft am Col de la Loze ausserhalb des Zeitlimits ins Ziel kam. Auch Vorjahressieger Egan Bernal musste aufgeben. Am Donnerstag gab auch André Greipel seinen Ausstieg bekannt.

Kein Risiko vor der Strassen-WM

Der dichte Rennkalender in der 2. Jahreshälfte dürfte ebenfalls seinen Beitrag geleistet haben. Einige «Aussteiger» – wie beispielsweise auch der Schweizer Stefan Küng – verliessen die Tour, um im Hinblick auf die Strassen-WM in Imola (24. bis 27. September) ein paar zusätzliche Vorbereitungstage zu erhalten. Damit sind 150 von 176 am 29. August in Nizza gestarteten Radprofis noch dabei.

Von den ausfallreichsten Frankreich-Rundfahrten ist die Tour aber weit entfernt. 1913 blieben 114 von 140 Fahrern auf der Strecke, 1918 erreichten 118 von 162 Startern das Ziel nicht. Den höchsten Wert der «Neuzeit» gab es 1998, als sich bei der Skandal-Tour rund um die Festina-Affäre 92 von 189 Teilnehmern vorzeitig verabschiedeten.

Die Ausfälle der 107. Tour de France (angegeben die jeweils letzte bestrittene Etappe).