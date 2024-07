Per E-Mail teilen

Nach 15 von 21 Etappen an der Tour de France 2024 liegt Tadej Pogacar mit über 3 Minuten Vorsprung komfortabel an der Spitze des Gesamtklassements. Erster Verfolger des Slowenen ist der Däne Jonas Vingegaard. «Es sieht nach einer klaren Angelegenheit aus», erklärt SRF-Experte David Loosli. Aber: «Vorbei ist es noch nicht.»

Die Planung für ein mögliches Fest zur Feier des Doubles aus Giro d'Italia und Tour der France käme für Pogacar also wohl noch zu früh. «Er hat jetzt einen feudalen Vorsprung. Aber es warten noch harte Etappen, in der letzten Tourwoche kann noch viel passieren», sagt Loosli.

Klare Rollenverteilung

Was spricht denn noch für Verfolger Vingegaard? Der 27-Jährige kommt von einer Verletzung zurück und findet erst langsam in den Rennrhythmus zurück. Zudem besteht bei Pogacar auch die Gefahr, dass er nach dem intensiven Programm müde wird. Loosli: «Ich würde Vingegaard noch nicht abschreiben.»

Eine Möglichkeit könnte für den Dänen auch das abschliessende Zeitfahren sein. Wegen den Olympischen Spielen findet die Schlussetappe nicht wie gewohnt in Paris statt, sondern wird von Monaco nach Nizza gefahren. Verkürzt Vingegaard seinen Rückstand unter der Woche, könnte er im Zeitfahren noch zuschlagen.

«Ein solches Szenario ist nicht auszuschliessen», sagt Loosli. «Aber gerade die letzte Etappe hat die momentanen Kräfteverhältnisse noch einmal aufgezeigt. Momentan sind die Rollen klar verteilt.»

01:13 Video Am Sonntag: Pogacar lässt die Muskeln spielen Aus Sport-Clip vom 14.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 13 Sekunden.

Girmay beeindruckt

Dass sogar der drittplatzierte Remco Evenepoel (über 5 Minuten zurück) noch in den Kampf um den Gesamtsieg eingreifen kann, scheint unwahrscheinlich. Im Zeitfahren wird er aber sicher um den Tagessieg mitfahren können.

Neben den Spitzenfahrern und das Duell um den Tour-Sieg imponierte SRF-Kommentator Steven Krucker auch Biniam Girmay. Der Eritreer, der bereits mit dem ersten Etappensieg für sein Land Geschichte geschrieben hat, liess gleich noch zwei weitere Tagessiege folgen.

«Er trägt das Grüne Trikot verdient. Und wenn es so weitergeht, wird er es auch verteidigen können», prognostiziert Krucker. Weiter gehen wird's an der Tour am Dienstag mit der wohl letzten Sprintetappe. Auf SRF zwei sind Sie ab 15:00 Uhr wieder live mit dabei.