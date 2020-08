Der an der Polen-Rundfahrt gestürzte Fabio Jakobsen ist ausser Lebensgefahr, aber schwer gezeichnet.

Legende: Der Unfall auf der Zielgeraden Groenewegen (gelbes Trikot) hat Jakobsen (ganz links), der kopfvoran über die Absperrung fliegt, abgedrängt. imago images

Drei Wochen nach dem fürchterlichen Sturz hat das Team des Niederländers Auskunft über seinen Gesundheitszustand gegeben. «Er hat nur noch einen Zahn, sein Gaumen ist noch nicht verheilt und ein Stimmband noch immer gelähmt. Er kann noch nicht richtig atmen», teilte Patrick Lefevere, Manager des Teams Deceuninck-Quick Step, am Donnerstag mit.

Lefevere besuchte Jakobsen im Spital. Dort wurden die Fäden aus dem mit 130 Stichen genähten Gesicht des 23-Jährigen entfernt. Jakobsen befinde sich in einem weit schlechteren Zustand als Remco Evenepoel, der vor 10 Tagen an der Lombardei-Rundfahrt ebenfalls schwer gestürzt war.

Heilung dauert wohl mehrere Monate

Die Ärzte gehen davon aus, dass Evenepoel für die Rehabilitation etwa sechs Wochen benötige. Bei Jakobsen dürfte der Heilungsprozess gemäss Lefevere mehrere Monate dauern.

Der 23-Jährige war am 5. August auf der 1. Etappe der Polen-Rundfahrt im Sprint von seinem Landsmann Dylan Groenewegen (Jumbo) zu Fall gebracht worden. Jakobsen krachte in die Absperrgitter und blieb regungslos liegen. Nach einer fünfstündigen Operation musste er zunächst in ein künstliches Koma versetzt werden. Er durfte vor zehn Tagen wieder nach Hause.