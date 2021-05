Das Gerüst für die 75. Tour de Romandie in einem Jahr steht bereits. Die Organisatoren verkündeten am Schlusstag in Freiburg gleich mehrere Etappenorte für die Jubiläumsausgabe. So startet die Rundfahrt 2022 am 26. April in Lausanne und endet am 1. Mai in Villars-sur-Ollon.

Dazwischen finden weitere zwei Etappen im Kanton Waadt statt, ein Rundkurs in Echallens und ein Teilstück in Valbroye/Granges-Marnand. Zum 20-Jahr-Jubiläum des World Cycling Centre soll auch der Sitz des Rad-Weltverbands UCI in Aigle angefahren werden.