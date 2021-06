In diesem Museum gibt's für jedes Rad eine Anekdote

Im Rahmen der Live-Übertragungen der Tour de Suisse blickt SRF im «Veloclub» hinter die Kulissen. Im oben eingebetteten Beitrag finden Sie jeweils die neuste Folge. Thema diesmal: ein Privatmuseum, bei dem sich alles um das Rad dreht.

Folge 4: Amateure trotzen der Corona-Pandemie

Eine Gruppe von Hobby-Radfahrer hat sich von Lockdowns, Corona-Tests und weiteren Einschränkungen nicht von der Leidenschaft zum Velofahren abbringen lassen. Im Gegenteil: Sie haben das Rad-Fieber neu entfacht.

Folge 3: Locatelli lebt den Radsport im Atelier

Im Atelier des Zürcher Illustrators Marc Locatelli dreht sich alles um das Rad. Ganz besonders im Fokus: die Tour de Suisse. «Es ist der Ort, an dem Helden geboren werden», sagt er.

Folge 2: Die Tour de Suisse gibt's auch in Klein

Mit beeindruckendem Detail ist in Neuhausen am Rheinfall eine Miniaturausgabe der Tour de Suisse zu bestaunen. 55'000 Arbeitsstunden stecken in diesem Meisterwerk – und es bildet jede Menge ab, wie zum Beispiel ein schwerer Crash, eine Riesenspinne und sogar fahrende Züge.

Folge 1: Was sind eigentlich Zeitfahr-Kommissionäre?

Ein Zeitfahren ist eine hochtechnische Angelegenheit. Auf der einen Seite stehen die teuren Velos, die gut und gerne 15'000 Franken kosten. Auf der anderen Seite kommen viele technische Regeln zum Zug – das Regelbuch ist 55 Seiten dick. Hier blühen die Zeitfahr-Kommissionäre auf.