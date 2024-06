Nikita Ducarroz will sich in der Hauptstadt von Ungarn die Teilnahme in Paris sichern.

Legende: Via Budapest nach Paris Nikita Ducarroz. Keystone/Martial Trezzini

Am Wochenende findet in Ungarns Hauptstadt der zweite und letzte Olympia-Qualifikationswettkampf im BMX Freestyle statt. Dabei geht es für Nikita Ducarroz um alles: Die 27-Jährige, die vor 3 Jahren an den Olympischen Spielen in Tokio Bronze gewonnen hat, will sich das Ticket für Paris sichern.

Ziel: Rang 6 halten oder verbessern

Die schweizerisch-amerikanische Doppelbürgerin muss dabei ihren sechsten Platz im bereinigten Ranking halten oder verbessern. Im ersten Quali-Wettkampf Mitte Mai in Schanghai belegte sie Rang 7. Weil sich vor ihr aber gleich 3 Chinesinnen eingereiht hatten und pro Nation nur 2 Athletinnen an den Start gehen dürfen, belegt Ducarroz aktuell den letzten teilnahmeberechtigten Platz.

Quali am Freitag, am Samstag gilt es ernst

Die Qualifikation in Budapest findet am Freitag statt, der Final steht am Samstag auf dem Programm. Ducarroz ist beim BMX Freestyle als einzige Schweizerin vertreten. An den Olympischen Spielen in Paris werden je zwölf Athletinnen und Athleten um Edelmetall kämpfen.