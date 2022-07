In Abwesenheit von Mathias Flückiger ist Nino Schurter beim Mountainbike-Weltcup in Andorra Dritter geworden.

Auf seinen 34. Cross-Country-Sieg im Weltcup muss Nino Schurter zwar weiter warten. Mit dem 3. Platz beim Rennen in Andorra kann der Schweizer Ausnahmekönner gleichwohl zufrieden sein. Denn: Lange Zeit sah es danach aus, als würde der Bündner am Podest vorbeifahren.

Nach der ersten von 6 Runden lag Schurter noch an 11. Stelle. Dann arbeitete sich der 33-fache Weltcupsieger indes – bei grenzwertigen äusseren Bedingungen mit Temperaturen um 35 Grad, dünner Höhenluft und viel Staub auf der Strecke – sukzessive nach vorne. Bei Rennhälfte war er Achter, nach 4 Runden bereits Sechster. Und als Schurter auf der 5. Runde auf die 4. Position vorstiess, lag das Podium in Reichweite. Umso mehr, als der 36-Jährige kurz vor der letzten Zieldurchfahrt bis auf rund 20 m an das Spitzentrio herangerückt war.

Dascalu sorgt für die Differenz und hat danach Pech

Doch dann zündete Vlad Dascalu in der Spitzengruppe den Turbo und liess die Lücke zu Schurter wieder anwachsen. Dem Schweizer gelang es nicht mehr, bis ganz nach vorne zu kommen. Weil der führende Rumäne Dascalu – wohl aufgrund eines Defekts – auf der Schlussrunde auf Rang 4 zurückfiel, beendete Schurter das Rennen gleichwohl auf dem Podest.

Der Sieg ging an Luca Braidot. Nachdem der Italiener vor einer Woche in Lenzerheide vom Sturz von Schurter und Mathias Flückiger profitiert und seinen Premierensieg eingefahren hatte, doppelte er in den Pyrenäen nach. Zweiter wurde der Spanier Daniel Valero Serrano.

Vital Albin gelang als Sechster sein Bestergebnis im Weltcup. Flückiger verzichtete auf einen Start. Der Schweizer hatte sich am Samstag eine Erkältung eingefangen.