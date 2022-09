Während einer Trainingsfahrt wurde Chris Froome in einen Unfall verwickelt. Der Brite hat sich am Ellbogen verletzt.

Legende: Wurde von einer Autotür erfasst Chris Froome. IMAGO / Belga

Über das soziale Netzwerk TikTok hat Chris Froome mitgeteilt, dass er sich in Monaco bei einer Trainingsfahrt eine Verletzung am Ellbogen zugezogen hat. Der Brite fuhr mit hoher Geschwindigkeit in die kurz zuvor geöffnete Türe eines parkierten Autos hinein. Dabei wurde Froome durch die Luft geschleudert.

«Die Türe ging einen Meter vor mir auf. Ich hatte nicht einmal Zeit, um mit den Händen nach den Bremsen zu greifen», schildert der 4-fache Tour-de-France-Sieger in seinem Video. Der Zwischenfall habe sich nur 50 Meter vor seiner Haustüre abgespielt.

Hinweis für alle Autofahrer

Nachdem Froome den Unfallhergang geschildert hatte, wandte sich der 37-Jährige an die Autofahrer. «Ich habe einen Tipp für euch, wie ihr aus dem Auto steigen könnt», so Froome. Dabei handelt es sich um den sogenannten «holländischen Griff».

Froome erklärt: «Anstatt die Türe mit der Hand zu öffnen, die am nächsten zur Türe ist, verwendet man besser die andere Hand. So dreht man seinen Körper automatisch in die Richtung des Verkehrs und sieht, ob jemand kommt».