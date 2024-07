Ein Fan bewarf am Schlussanstieg Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard mit Kartoffel-Chips, nun drohen ihm Konsequenzen.

Nach Zwischenfall: Fahrervereinigung will Chips-Werfer anzeigen

Chips-Attacke an der Tour

Legende: Bahnt sich seinen Weg durch die Menge Tadej Pogacar (UAE – Team Emirates) am Schlussanstieg zum Pla d'Adet. Keystone/EPA/Bernard Papon

Tadej Pogacar (UAE – Team Emirates) fuhr auf den letzten Kilometern zum Pla d'Adet solo dem Etappensieg entgegen. Dabei entstanden unzählige Bilder, wie es sie nur im Radsport gibt: Vor Pogacar tat sich eine Gasse aus euphorisierten Fans auf, welche die Fahrer aus unmittelbarer Nähe anfeuerten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die 15. Etappe der Tour de France am Sonntag ab 15:00 Uhr auf SRF info und im Livestream.

Allerdings gab es am Schlussanstieg der 14. Etappe auch Zwischenfälle. Ein Fan nutzte die unmittelbare Nähe zu den besten Radprofis aus, um Pogacar und wenig später Jonas Vingegaard (Visma – Lease a bike), eine Packung Kartoffel-Chips ins Gesicht zu schütteln.

Fahrervereinigung reagiert

Zu Schaden kamen weder Pogacar noch Vingegaard, dennoch will die Fahrergewerkschaft CPA den Zuschauer anzeigen. Der Präsident der CPA, der ehemalige australische Radprofi Adam Hansen, fand deutliche Worte: «Das ist respektlos und wird nicht toleriert.» Vingegaard kann die Aktion nicht nachvollziehen: «Ich verstehe nicht, weshalb man zu einem Radrennen geht, andere ausbuht und mit Chips bewirft.»

Bereits am Sonntag stehen mehrere Anstiege sowie eine Bergankunft an, die Radprofis werden wohl wieder durch ein Meer von Fans fahren. Auch am Schlussanstieg auf das Plateau de Beille soll die Nähe zu den Stars zelebriert und nicht missbraucht werden.

01:05 Video Archiv: Pogacar setzt bei der ersten Bergankunft ein Statement Aus Sport-Clip vom 13.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 5 Sekunden.