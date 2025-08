Seinen bis dato grössten Sieg verpasst Jan Christen in San Sebastian. Giulio Ciccone ist abgebrühter als der junge Schweizer.

Legende: Musste sich nur Giulio Ciccone geschlagen geben Jan Christen. imago images/Sirotti

Jan Christen verpasste beim World-Tour-Rennen in San Sebastian seinen grössten Sieg als Radprofi nur knapp. Der Schweizer vom Team Emirates belegte hinter Giulio Ciccone den 2. Platz. Ein Jahr nach dem Triumph von Marc Hirschi kam Christen in der baskischen Metropole nur neun Sekunden hinter Ciccone ins Ziel. Dennoch ist es für das 21-jährige Talent aus Gippingen ein äusserst wertvolles Resultat in seiner noch jungen Karriere.

Lange war Christen in der Verfolgergruppe hinter Teamkollege Isaac del Toro und Ciccone (Lidl-Trek) unterwegs gewesen. Rund 10 Kilometer vor dem Ziel schloss er zu den Beiden auf, seine Chance auf den Tagessieg war intakt.

Ciccone abgebrühter

Kaum waren sie zu dritt unterwegs, wurde angegriffen. Del Toro konnte das Tempo nicht mehr mitgehen, Ciccone liess sich von Christen nicht abhängen – bis er am letzten Anstieg entscheidend angriff. Der Italiener distanzierte Christen und konservierte den knappen Vorsprung bis ins Ziel. Ciccone, der Sprinter, fuhr in San Sebastian solo ins Ziel ein.

