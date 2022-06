Der Slowake war während Jahren so schillernd wie erfolgreich. Beides hat zuletzt etwas abgenommen.

Comeback an der Tour de Suisse

Mit 17 Etappensiegen ist kein Fahrer an der Tour de Suisse jemals so erfolgreich gewesen wie Peter Sagan. Weiter zieren 3 Weltmeister-Titel und ein Paris-Roubaix-Triumph sein reichhaltiges Palmarès. Der extrovertierte Slowake gilt als schillernde Figur im Fahrerfeld, der nach einem Sieg auch einmal verlauten liess: «Für mich war es heute so leicht, wie Playstation spielen.»

Nach langer Pause ist Sagan jedoch deutlich bescheidener geworden. Er hat seit April kein Rennen bestritten, standesgemässe Resultate fehlen in diesem Jahr noch gänzlich, sein Formstand ist unklar.

Sagan verteilt während Tour-Etappe Autogramme

Das liegt nicht zuletzt daran, dass Sagan 2 schwierige Jahre hinter sich hat, auch wegen gesundheitlicher Rückschläge, darunter eine Corona-Infektion im Frühling. Seine Erfolge haben nachgelassen, genauso der Rummel um seine Person. Nun kehrt er nicht als Favorit auf Tagessiege, sondern als einer von vielen Fahrern im Feld zurück in die Schweiz. Ein Problem für ihn? Mitnichten. «Für mich passt das so. Ich bin einfach froh, nach 3 Jahren zurück in der Schweiz zu sein», erzählt Sagan.

Ganz weg ist das Selbstvertrauen indes noch nicht. Ob er es wieder, mit 32 Jahren, nach ganz oben schaffe: «Wieso auch nicht?»