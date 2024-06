Critérium du Dauphiné

Primoz Roglic verteidigt auf der letzten Etappe seinen Vorsprung knapp und triumphiert in Frankreich zum 2. Mal nach 2022.

Legende: Selbstvertrauen für die Tour de France getankt Dauphiné-Sieger Primoz Roglic. imago images/Sirotti

Primoz Roglic musste auf der 8. und letzten Etappe noch einmal auf die Zähne beissen. Trotz einer Schwächephase verteidigte der Slowene das Gelbe Trikot auf der 160,6 km langen Schlussetappe auf das Glieres-Plateau mit Mühe und feierte seinen bislang grössten Erfolg für das deutsche Top-Team Bora-hansgrohe.

Roglic, der zwei Bergetappen beim prestigereichen Tour-Vorbereitungsrennen gewann, überquerte die Ziellinie als 6. mit 48 Sekunden Rückstand und rettete in der Endabrechnung 8 Sekunden auf Paris-Nizza-Sieger Matteo Jorgenson (Visma-Lease a bike). Der US-Amerikaner verkürzte seinen Rückstand auf Roglic am Sonntag um knapp eine Minute, hatte im Kampf um Gelb letztlich aber ebenso das Nachsehen wie im Rennen um den Tagessieg.

Etappensieg an Rodriguez

Diesen sicherte sich knapp der Spanier Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers). Der bei der Tour mitfavorisierte Belgier Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) belegte in der Gesamtwertung Platz 7. Die Tour de France startet am 29. Juni in Florenz.