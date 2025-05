Die Rennen in Nove Mesto zeigen wir am Wochenende wie folgt live auf SRF zwei und in der Sport App:

Samstag, 11:25 Uhr: Short Track (Frauen)

Samstag, 12:05 Uhr: Short Track (Männer)

Sonntag, 09:55 Uhr: Cross-Country (Frauen)

Sonntag, 11:55 Uhr: Cross-Country (Männer)