Vor einer Woche gewann Nino Schurter zum 10. Mal WM-Gold. Nun liess der Bündner beim Saisonfinale in Val di Sole (ITA) den 8. Triumph im Gesamtweltcup folgen. Hierfür reichte ein 2. Platz hinter dem Franzosen Titouan Carod, der nach langer Solofahrt mit 35 Sekunden Vorsprung ins Ziel kam. Carod hatte am Freitag schon das Short Race für sich entschieden und verbesserte sich am Finalwochenende im Gesamtweltcup noch vom 5. auf den 2. Platz. Platz 3 ging am Sonntag an Carods Landsmann Jordan Sarrou.

Der Italiener Luca Braidot, der Schurter am ehesten noch hätte abfangen können, wurde Fünfter. Zweitbester Schweizer war Marcel Guerrini auf dem 8. Rang, gefolgt von Vital Albin und Joel Roth auf den Plätzen 9 und 10.

01:02 Video Zweifacher Jubel: Carod und Schurter kommen ins Ziel Aus Sport-Clip vom 04.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 2 Sekunden.

«Die ganze Saison – mit dem Weltmeistertitel und dem Gesamtweltcupsieg – fühlt sich an wie in einem Traum. Vor allem nach den beiden vergangenen Jahren, in denen die Resultate etwas ausblieben», bilanzierte ein glücklicher Schurter im Ziel. «Jetzt so zurückzukommen mit diesen beiden Titeln – das fühlt sich wirklich gut an.»

Schurter überflügelt Absalon – aber nicht in den Anzahl Weltcupsiegen

Mit dem 8. Sieg im Gesamtweltcup überflügelte Schurter seinen einstigen Rivalen Julien Absalon in einer weiteren Rubrik. Der vor 4 Jahren zurückgetretene Franzose war seinerzeit 7 Mal der konstanteste Mountainbiker der Saison gewesen.

Bei der Anzahl Weltcupsiege liegen Schurter und Absalon mit 33 Erfolgen gleichauf, Schurters 10 Weltmeistertiteln stehen 5 von Absalon gegenüber. In Sachen Olympia-Goldmedaillen steht es 2:1 für Absalon, dafür hat Schurter an den Sommerspielen mit seinem kompletten Medaillensatz einmal mehr Edelmetall gewonnen.