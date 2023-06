Legende: Neu Teil der World Tour Die Tour de Suisse der Frauen (hier 2022 in der Nähe von Romont) wird aufgewertet. Keystone/Jean-Christophe Bott

Die Daten

Insgesamt dauert die Tour de Suisse dieses Jahr vom 11. bis 20. Juni. Den Auftakt machen die Männer, die ihre 8 Etappen vom 11. bis 18. Juni bestreiten. Die Frauen sind dann vom 17. bis 20. Juni im Einsatz.

Die Frauen-Tour

Die 2021 wiederbelebte Tour de Suisse der Frauen erhält in diesem Jahr zum ersten Mal den höchsten Status der World Tour. Zum Auftakt ist ein Rundkurs in Weinfelden zu bewältigen. Nach einem Zeitfahren in St. Gallen führen die Etappen 3 und 4 ins Toggenburg nach Ebnat-Kappel.

Die Schweizerinnen

Im Gegensatz zum letzten Jahr stehen mit der formstarken Marlen Reusser (SD Worx) und Elise Chabbey (Canyon/SRAM Racing) auch die Schweizer Aushängeschilder am Start. Ebenfalls dabei sind Schweizer Meisterin Caroline Baur (Israel Premier Tech Roland), Lea Fuchs (Born to Win – Zhiraf – G20) und Petra Stiasny (Fenix-Deceuninck).

02:11 Video Archiv: Reusser fährt in Lüttich auf das Podest Aus Sport-Clip vom 23.04.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 11 Sekunden.

Die Männer-Tour

154 Fahrer starten am Sonntag zur 86. Ausgabe der Tour de Suisse bei den Männern. Los geht es mit einem Einzelzeitfahren über 12,7 flache Kilometer in Einsiedeln. Nach den Bergankünften in Villars-sur-Ollon und Leukerbad am dritten respektive vierten Tag folgt am Donnerstag die Königsetappe mit den Alpenpässen Furka, Oberalp und Albula nach La Punt im Oberengadin. Den Abschluss bildet ein zweites Zeitfahren in St. Gallen über 25,7 wellige Kilometer. 18'000 Höhenmeter und fast 1110 km sind insgesamt zu absolvieren.

Die Schweizer

Mit Gino Mäder (Bahrain-Victorious), Marc Hirschi (UAE Team Emirates), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost) und Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) lässt sich ein hochkarätiges Quintett die Heim-Rundfahrt nicht entgehen. Für das von Fabian Cancellara gemanagte Tudor-Team gehen Sébastien Reichenbach und Simon Pellaud an den Start. Seine letzte Tour de Suisse bestreitet Michael Schär (AG2R Citroën).

Die Stars

Neben Weltmeister Remco Evenepoel aus Belgien sind dessen Landsmann und Alleskönner Wout van Aert und der britische Mountainbike-Olympiasieger Thomas Pidcock die prominentesten Fahrer auf der provisorischen Teilnehmerliste. Bei den Frauen sticht Reussers Teamkollegin Demi Vollering heraus. Die Niederländerin hat dieses Jahr mit Siegen bei den Strade Bianche, dem Gold Race, der Flèche Wallonne und Lüttich-Bastogne-Lüttich überzeugt und wurde zuletzt Gesamt-Zweite an der Vuelta.

01:21 Video Radstar Van Aert beehrt erstmals die Tour de Suisse Aus Sport-Clip vom 31.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 21 Sekunden.

Die Abwesenden

Während sich der letztjährige Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard erneut an der am Sonntag zu Ende gehenden Dauphiné-Rundfahrt auf die «Grande Boucle» vorbereitet, arbeitet Tadej Pogacar nach seinem Handgelenkbruch Ende April mit zusätzlichen Trainings an seinem Comeback. Geraint Thomas, der letztjährige Sieger der Tour de Suisse, fehlt ebenso wie Primoz Roglic, der sich mit dem Waliser zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Giro-Sieg geliefert hat.

Der Rekordmann

Peter Sagan wird das 18. und letzte Mal die Tour de Suisse bestreiten, bevor er Ende Saison seine Profi-Karriere auf der Strasse beenden und wie zu seinen Anfängen noch für ein Jahr aufs Mountainbike umsatteln wird. Mit 18 Tageserfolgen ist der 33-jährige Slowake mit grossem Abstand der Rekordsieger der Rundfahrt.