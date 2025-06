Der Slowene Tadej Pogacar führt nach der 6. Etappe die Dauphiné-Rundfahrt an. Remco Evenepoel büsst drei Plätze ein.

Legende: Wieder in Gelb an der Dauphiné-Rundfahrt Der Slowene Tadej Pogacar. imago images/Sirotti

Tadej Pogacar hat bei brütender Hitze die 6. Etappe des Critérium du Dauphiné in Combloux solo für sich entschieden und damit auch das Leadertrikot zurückerobert.

Hinter dem Slowenen klassierten sich Jonas Vingegaard (DEN, +43 Sekunden) und Florian Lipowitz (GER, +54 Sekunden) auf den Rängen zwei und drei. Vingegaard hängte sich nach dem entscheidenden Angriff Pogacars sieben Kilometer vor Schluss für einige Meter an den Leader ran, musste dann aber abreissen lassen.

Evenepoel zurückgebunden

Geschlagen geben musste sich Remco Evenepoel. Der Belgier, der die Gesamtwertung vor der sechsten Etappe angeführt hatte, wurde mit 1:50 Minuten Rückstand Fünfter und fiel in der Gesamtwertung auf den vierten Platz zurück.

Mit diesem fulminanten Erfolg macht Pogacar einen weiteren Schritt zum erstmaligen Gewinn der Dauphiné. Es stehen noch zwei schwierige Tage in den Bergen an, beginnend mit der 131,6 Kilometer langen Königsetappe von Grand-Algueblanche nach Valmeinier am Samstag, bei der es drei Pässe und über 4800 Höhenmeter zu überwinden gilt.