Stefan Küng wird beim WM-Zeitfahren in Yorkshire 10.

Der Australier Rohan Dennis verteidigt seinen Titel vor Remco Evenepoel (BEL) und Filippo Ganna (ITA).

Der zweite Schweizer Claudio Imhof fährt auf Rang 35.

Der Schweizer Stefan Küng konnte im Zeitfahren sein Formhoch nicht für eine WM-Medaille nutzen. Zwar lag er in Yorkshire nach 12 Kilometern noch mit 5 Sekunden vor dem zu diesem Zeitpunkt führenden John Archibald. Im Nachhinein sollte sich aber herausstellen, dass diese Zeit nur für Rang 10 reicht. Der Platz in den Top Ten ist bislang Küngs bestes WM-Ergebnis.

Für die allerbesten der Welt fuhr der 25-Jährige von Beginn weg schlicht zu langsam und verlor kontinuierlich an Zeit. Am Ende fehlten Küng 2:46 Minuten auf die Bestmarke. Der Schweizer zeigte sich im Ziel überrascht, dass er sich nicht einige Plätze weiter vorne klassieren konnte.

Dennis schafft Titelverteidigung

In einer eigenen Liga fuhr wie im letzten Jahr in Innsbruck der 29-jährige Australier Rohan Dennis. Silber ging an das 10 Jahre jüngere Supertalent Remco Evenepoel aus Belgien. Der letztjährige Junioren-Weltmeister und diesjährige Elite-Europameister büsste satte 1:08 Minuten auf den alten und neuen Weltmeister ein. WM-Bronze ging an den Italiener Filippo Ganna (1:55 zurück).

Live-Hinweis In den kommenden Tagen folgen in der Region Yorkshire die Strassenrennen. U23 : Freitag, 27.09., ab 18:30 Uhr auf SRF info.

: Freitag, 27.09., ab 18:30 Uhr auf SRF info. Frauen : Samstag, 28.09., ab 15:15 Uhr auf SRF info.

: Samstag, 28.09., ab 15:15 Uhr auf SRF info. Männer: Sonntag, 29.09., ab 14:50 Uhr auf SRF zwei. Alle Rennen können Sie auch in der Sport App mit Ticker verfolgen.

Mit Claudio Imhof (35. Platz) bestritt ein zweiter Schweizer das Zeitfahren. Die angestrebte Platzierung in den Top 20 verpasste der Thurgauer am Tag vor seinem 29. Geburtstag um mehr als 2 Minuten.

Sendebezug: sportlive auf SRF zwei vom 25.09.2019 um 14:50 Uhr.