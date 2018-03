Rundfahrten-Spezialist Vincenzo Nibali hat die Konkurrenz bei Mailand-Sanremo am Poggio düpiert und auf der Via Roma einen eindrücklichen Solosieg gefeiert. Als Favorit kommt Nibali in den Ardennen in Frage, falls er sein Programm nicht voll auf die Rundfahrten ausrichtet.

Wie Kwiatkowski ist auch der Spanier ein Allrounder mit grossen Fähigkeiten an mittleren Bergen. Der 37-jährige Valverde, der 2018 bereits Rundfahrten in Abu Dhabi und Katalonien gewonnen hat, gilt vor allem bei der Flèche Wallonne (5 Siege) und bei Lüttich-Bastogne-Lüttich (4 Siege) als Topfavorit.

Auch der 26-jährige Däne ist ein neues Gesicht in der Gilde der Klassiker-Favoriten. Mit dem Omloop Het Nieuwsblad gewann der Astana-Fahrer gleich das erste wichtige Saisonrennen in Belgien.

Der 24-jährige Newcomer aus Gent hat sich in der neuen Saison mit seinem Solosieg bei den Strade Bianche eindrücklich in der Weltspitze angemeldet. Beim GP E3 konnte er mit einem 5. Rang seine Ambitionen bestätigen, auch bei Quer durch Flandern reichte es für die Top 10.

Der Roubaix-Sieger von 2014 befindet sich in der laufenden Saison wieder in Klassiker-Form. Mit einem grandiosen Solo gewann der 33-jährige Niederländer bereits den GP E3 von Harelbeke.

Der 3-fache Weltmeister geht einmal mehr als Top-Favorit in die Klassiker. Erstaunlich, dass der Slowake mit der Flandern-Rundfahrt 2016 erst ein Monument im Palmarès hat. Zuletzt war er bei seinem Sieg bei Gent-Wevelgem wieder in bestechender Form.

Mit der Flandern-Rundfahrt geht es am Ostersonntag los, es folgen Paris-Roubaix, das Gold Race, die Flèche Wallonne sowie das grosse Ardennen-Finale mit Lüttich-Bastogne-Lüttich, dem ältesten Rennen der Welt. Wind, Wetter, schwieriges Terrain und lange Distanzen bilden grosse Herausforderungen für das Feld.

Es ist immer ein bisschen eine Lotterie

Fahrer wie Peter Sagan, Greg van Avermaet oder Niki Terpstra haben die Nachfolge der langjährigen Dominatoren Fabian Cancellara und Tom Boonen angetreten. Sie gelten nun als erste Anwärter auf die prestigeträchtigen Siege bei den legendären Klassikern.

Neue Gesichter

Mit dem Dänen Mikael Valgren und dem Belgier Tiesj Benoot gibt es 2018 auch zwei frische Gesichter im Kreise der Siegesanwärter. Und mit dem mehrfachen Quer-Weltmeister Wout van Aert mischt auch ein «Quer-Einsteiger» munter mit.

Legende: Hol­ter­die­pol­ter Die legendären Pflastersteine - hier am Oude Kwaremont. imago

Geht es in Flandern und auf dem Weg nach Roubaix noch eher um den Kampf gegen die unruhige Unterlage, so sind ab dem Gold Race wieder die Kraxler gefragt.

Alle gegen Valverde in den Ardennen

In diesen Rennen dürfte «Alle gegen Valverde» die Devise sein. Der Spanier hat in den Ardennen bereits 9 Siege gefeiert und ist auch in diesem Jahr bereits wieder in bestechender Frühform. Zuletzt testete er diese bei Quer durch Flandern. Auf die Flandern-Rundfahrt am Sonntag wird er jedoch trotzdem verzichten.

Live-Hinweis Bei SRF sind Sie im April bei den drei Rad-Monumenten Flandern-Rundfahrt (1. April), Paris-Roubaix (8. April) und Lüttich-Bastogne-Lüttich (22. April) live und hautnah dabei.

Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 25.03.2018, 18:30 Uhr