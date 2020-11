Legende: Genuss und Erleichterung Zum 2. Mal gewinnt Primoz Roglic die Spanien-Rundfahrt. Keystone

An den steilen Hängen des Alto de la Covatilla verhinderte Primoz Roglic das traumatische Tour-Déjà-vu. 7 Wochen nach der Niederlage im Finale der Frankreich-Rundfahrt gegen Tadej Pogacar drohte der Ex-Skispringer wieder einen Sieg bei einer grossen Landesrundfahrt auf der Zielgeraden zu verspielen – doch dieses Mal hielten Beine und Nerven.

Nie gezweifelt

Nach zweieinhalb intensiven Wochen krönte sich der 31-Jährige am Sonntag in Madrid zum 2. Mal in Folge zum Sieger der Spanien-Rundfahrt. «Wenn du gewinnst, ist das Wie am Ende nicht mehr entscheidend. Ich bin einfach super glücklich, dass ich es geschafft habe», so Roglic. Am Sieg gezweifelt habe er nie.

Beobachter taten dies am Samstag allerdings schon. Erinnerungen an das Tour-Zeitfahren zur Planche des Belles Filles wurden wach. Auf dem Weg zur Bergankunft der vorletzten Vuelta-Etappe attackierte der Gesamtzweite Richard Carapaz. Roglic hatte Mühe, doch er begrenzte den Rückstand auf den Rivalen, am Ende reichte es für den Gesamtsieg, der vor allem Erleichterung auslösen dürfte.