Am Freitag hat die UCI den aktualisierten Mountainbike-Kalender publiziert. Den Auftakt machen Anfang September die Weltcup-Rennen in Lenzerheide. Danach geht es Schlag auf Schlag. Den Höhepunkt bildet die WM Anfang Oktober in Leogang, wo Medaillen in den beiden Disziplinen Cross-Country (XCO) und Downhill (DH) vergeben werden.

Der neue Mountainbike-Kalender Textbox aufklappen Textbox zuklappen 5. - 6. Sept. Lenzerheide, Schweiz (XCO/DH)

Lenzerheide, Schweiz (XCO/DH) 12. - 13. Sept. Val di Sole, Italien (XCO/DH)

Val di Sole, Italien (XCO/DH) 19. - 20. Sept. Les Gets, Frankreich (XCO/DH)

Les Gets, Frankreich (XCO/DH) 29. Sept. - 4. Okt. Nove Mesto, Tschechien (XCO) – zwei Runden

Nove Mesto, Tschechien (XCO) – zwei Runden 5. - 11. Okt. Leogang, Österreich, Weltmeisterschaften (XCO/DH)

Leogang, Österreich, Weltmeisterschaften (XCO/DH) 15. - 18. Okt. Maribor, Slowenien (DH) – zwei Runden

Maribor, Slowenien (DH) – zwei Runden 29. Okt. - 1. Nov. Lousa, Portugal (DH) – zwei Runden

Besonders eng getaktet ist der Fahrplan für die Cross-Country-Athleten. Sämtliche Rennen finden innerhalb von 5 Wochen statt. Nino Schurter, Sina Frei und Co. sind bis zur WM folglich fast wöchentlich gefordert – in Nove Mesto sogar doppelt.

Gute Planung gefragt

«Es ist rund ein Monat, in dem man voll parat sein muss. Wenn man die Form dann nicht hat, kann man sie kaum mehr finden», sagt Frei. «Jetzt beginnen die Planungen für dieses Ziel.»

Etwas weniger komprimiert ist der Kalender für die Downhiller. Ihre Wettkämpfe verteilen sich auf die Monate September, Oktober und November. Allerdings bestreiten sie insgesamt zwei Rennen mehr.