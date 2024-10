Alessandra Keller gewinnt dank einem 8. Rang im Short-Track-Rennen von Mont-Sainte-Anne (CAN) zum 2. Mal den Gesamtweltcup.

Auch der Tagessieg geht an eine Schweizerin. Sina Frei triumphiert im Short Track wie schon vor Wochenfrist.

Dahinter fahren die Französin Loana Lecomte und die Britin Evie Richards auf die weiteren Podestplätze.

Was bereits vor dem Rennen nahezu feststand, ist nun offiziell: Alessandra Keller darf sich nach 2022 zum 2. Mal Gesamtweltcup-Siegerin nennen. Der Nidwaldnerin hätte dabei ein 34. Rang gereicht, um sich im zweitletzten Rennen der Saison vorzeitig aus eigener Kraft zur besten Athletin des Jahres zu krönen. Dies erfüllte die 28-Jährige locker und fuhr kontrolliert auf den 8. Schlussrang.

Doppelter Schweizer Triumph

An der Spitze des Rennens konnten sich auf der letzten der 9 Runden 3 Fahrerinnen leicht absetzen – mit dabei auch Sina Frei. Die Schweizerin setzte sich vor der letzten Kurve ganz an die Spitze und gab diese auf der Zielgeraden nicht mehr her. Für die Silber-Gewinnerin von Tokio war es eine Woche nach ihrer Premiere in Lake Placid (USA) der 2. Weltcup-Sieg der Karriere.

Hinter der 27-Jährigen sicherten sich die Französin Loana Lecomte und die Britin Evie Richards die weiteren Podestplätze. Savilia Blunk (USA) – die letzte verbliebene theoretische Konkurrentin Kellers im Kampf um den Gesamtweltcup – beendete das Rennen unmittelbar vor Keller an 7. Stelle.

6 Schweizerinnen in den Top 30

Aus Schweizer Sicht rundeten Nicole Koller (9.), Steffi Häberlin (19.), Jolanda Neff (25.), Seraina Leugger (30.), Linda Indergand (32.) und Rebekka Estermann (38.) das hervorragende Teamergebnis ab.