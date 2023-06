Am Sonntag sind zum Abschluss des Mountainbike-Weltcups in Leogang wieder die Cross-Country-Spezialistinnen und -Spezialisten an der Reihe. Sie können die beiden Elite-Rennen wie folgt live sehen:

12:55 Uhr: Frauen – SRF zwei

– SRF zwei 15:25 Uhr: Männer – SRF info